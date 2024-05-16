Life: любителей вина отличают утонченность и стабильность | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:30 Life: любителей вина отличают утонченность и стабильность

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Любимый алкогольный напиток может многое рассказать о человеке. Так, любители вина отличаются утонченностью и стабильностью, сообщил Life.

Белое вино выбирают те, кто ценит классику, красное предпочитают уверенные и сильные люди. Они нередко оказываются в центре внимания на вечеринках. Любители пива обладают высокой устойчивостью к стрессам, они обычно довольны своей жизнью.

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Те, кто любят виски и ром, ценят традиции и всегда знают, чего хотят. Эти напитки выбирают люди с глубокими знаниями и умением наслаждаться каждым моментом.