Life: Лавров и Мирзоян обсудили тему квадроберов перед встречей Путина и Пашиняна

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и послом в РФ Гургеном Арсеняном обсудили тему квадробинга перед встречей Владимира Путина и Никола Пашиняна. Об этом написал Life.
Мирзояну, который не осведомлен о молодежном хобби, пришлось объяснять, что это такое и чем это привлекает детей.
Лавров назвал тему квадробинга одной из главных в информпространстве России.
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