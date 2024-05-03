Life: купальники нельзя стирать в машинке | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:05 Life: купальники нельзя стирать в машинке

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Отправлять купальники на стирку в машинку нельзя из-за их хрупкой конструкции. Такие вещи лучше всего стирать вручную, сообщил Life.

При тряске и сжатии под весом других предметов некоторые элементы купальника могут серьезно повредиться. Есть риск, что чашки треснут, лямки растянутся, а водоотталкивающая ткань деформируется.

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Также в машинке нельзя стирать вещи из натуральной кожи, куртки с пухом, любые виды кепок и любые ортопедические предметы.