Life: корги склонны к заболеваниям позвоночника

Как и все породы собак, корги склонны к определенным заболеваниям. Среди них дисплазия тазобедренного сустава и проблемы с позвоночником, сообщил Life.

Чтобы избежать развития этих недугов, владельцам корги очень важно следить за весом питомца. Их нельзя перекармливать, иначе здоровье может серьезно пострадать.

В целом представители этой породы быстро учатся командам и с удовольствием участвуют в различных активностях. Отличительная черта этих собак — невероятная преданность и любовь.

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