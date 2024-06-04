Life: корги склонны к заболеваниям позвоночника
Как и все породы собак, корги склонны к определенным заболеваниям. Среди них дисплазия тазобедренного сустава и проблемы с позвоночником, сообщил Life.
Чтобы избежать развития этих недугов, владельцам корги очень важно следить за весом питомца. Их нельзя перекармливать, иначе здоровье может серьезно пострадать.
В целом представители этой породы быстро учатся командам и с удовольствием участвуют в различных активностях. Отличительная черта этих собак — невероятная преданность и любовь.
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