Life: каждый третий россиянин начинает новую жизнь с понедельника

Треть россиян (32,8%) начинают новую жизнь сразу, как только возникает такое желание. Многие (32,1%) делают это с понедельника каждую неделю. Об этом сообщил Life . Специальный опрос для сайта провела фитнес-сеть DDX Fitness.

Результаты исследования показали, что лидеры по количеству попыток — жители Москвы (31,56%) и Санкт-Петербурга (37,50%). Большинство респондентов (32,5%) начинают с понедельника, но есть и те, кто выбирает воскресенье (11%) или среду (3,3%). Сибиряки держатся дольше всех — 23,19% от месяца до полугода.

В топ полезных привычек, которые люди пытаются внедрить в свою жизнь попали — правильное питание (40,9%), тренировки (19%) и отказ от курения (8,8%).