Цены на первичном рынке жилья растут, и разрыв стоимости между новостройками и «вторичкой» увеличивается. Однако у каждого типа недвижимости есть свои плюсы и минусы. Когда лучше выбрать новостройку, а когда — квартиру на вторичном рынке, рассказал Life .

Пять лет назад готовая квартира стоила дороже, чем строящаяся. Тогда были сомнения в качестве строительства и сроках ввода новостроек. Но переход на эскроу-счета в 2019 году и господдержка жилищных кредитов изменили ситуацию. Теперь квартиры на первичном рынке старой Москвы в среднем стоят на 51,4% дороже, чем на вторичном. В Новой Москве разница тоже значительная — 22%.

Первичный рынок остается востребованным благодаря современным технологиям строительства, выгодным ипотечным программам и юридической прозрачности сделок. Плюсом первичного сегмента является юридическая чистота сделки и возможность удаленного оформления покупки. В новых жилых комплексах также большая вариативность планировок. Современные ЖК стараются удовлетворить самые разные запросы клиентов.

Вторичный рынок предлагает более низкую цену, возможность торговаться и выбирать объекты различных ценовых категорий в любых районах. На вторичном рынке могут встретиться квартиры с более качественным ремонтом. При покупке за счет собственных накоплений спектр возможностей достаточно широк. Главное — учесть индивидуальные предпочтения и текущее предложение на рынке.