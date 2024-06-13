Life: юбки мини будут неуместно смотреться на собеседовании или на деловом ужине

Издание Life решило разобраться, какие юбки сейчас в тренде и с какой обувью стоит сочетать тот или иной фасон.

Юбки в стиле мини стали настоящим прорывом в моде в 90-х годах. Тогда все мечтали о маленькой красивой юбке или платье, и никто не посмел бы сказать, что это признак распущенности. Другое дело, что мини-юбка не всегда уместна в некоторых местах.

Например, отправляясь на собеседование или на деловую встречу, лучше выбрать юбку подлиннее, а вот во время летней прогулки вполне можно открыть ноги. С короткой юбкой будет неуместно смотреться высокий каблук. Ее лучше сочетать с обувью на плоском ходу или с небольшим каблуком.

Что касается юбок макси, сейчас они актуальны как никогда. Такой фасон можно смело надевать как дамам в возрасте, так и молодым девушкам. Сочетать длину макси можно и с кедами, и с высоким каблуком.