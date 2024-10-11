Life: яркие капроновые колготки подчеркивают несовершенства фигуры

Наступают холода, вместе с этим женщины начинают смотреть в сторону капроновых колготок. Кому подойдут яркие цвета, которые советуют стилисты, рассказал Life .

Главное правило: яркие колготки требуют более сдержанного и нейтрального наряда. Избегайте перегруженности образа несколькими яркими элементами.

Цветные колготки могут добавить стиля и индивидуальности, но важно не переборщить. Стилисты предлагают добавить немного цвета через один аксессуар, например, сумку, шарф или шапку в тон колготкам.

Тем девушкам, которые предпочитают яркие колготки, стоит учитывать особенности своей фигуры. Такие цвета и обтягивающие вещи могут акцентировать недостатки, поэтому, если есть сомнения в ногах, лучше выбрать менее притягивающие взгляд варианты.