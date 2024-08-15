Life: ядовитая галерина может показаться обычным опенком

Каждому грибнику необходимо знать, какие грибы представляют смертельную опасность для человека. Так, ядовитая галерина окаймленная с виду может показаться обычным безобидным опенком, сообщил Life.

Этот гриб содержит смертельно опасные токсины, которые могут вызвать необратимые повреждения печени. Также ядовитым считается паутинник красивейший. Первые симптомы отравления им могут появиться только через несколько дней.

Кроме того, категорически нельзя собирать в лесу бледную поганку, мухоморы, волоконницу, лепиоту, решеточник красный.