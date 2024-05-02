Life: испортить отношения со взрослыми детьми можно, если не уважать их личные границы | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:22 Life: испортить отношения со взрослыми детьми можно, если не уважать их личные границы

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Многие родители портят отношения со взрослыми детьми, когда перестают уважать их личные границы. Особенно это касается вопроса отношений с противоположным полом, написал Life.

Психологи рекомендуют не вторгаться в жизнь детей без их разрешения. Также важно не настаивать на разговоре, который для детей может быть неприятен. Сперва следует показать свою поддержку, а лишь затем выстраивать конструктивный диалог.

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Также важно не относиться к ребенку как к своему проекту, то есть контролировать его и направлять. После осознания правды уже во взрослом возрасте ребенок может затаить обиду и в итоге вас не простить.