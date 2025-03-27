Life: импульсивные покупки на маркетплейсах сравнимы с лудоманией

Все хотя бы раз слышали о лудоманах, которые не могут противостоять азартным играм. Зависимость от казино, ставок или валютных операций заставляет людей влезать в долги и даже совершать преступления. Какие привычки мало чем отличаются от такого расстройства, выяснил Life .

Так, подобные последствия бывают у тех, кто привык бездумно тратить деньги на товары и услуги. Маркетплейсы и магазины на диване привлекают потребителей заманчивыми предложениями. Однако легко попасть в ловушку и потратить внушительную сумму на ненужные вещи.

Еще одна опасная привычка — использование кредитных карт. Легкодоступные займы создают иллюзию богатства, но приводят к долговой яме. Нужно тщательно планировать траты и избегать импульсивных покупок.

Коллекционирование дорогостоящих вещей также может привести к финансовым потерям. Увлечение способно перерасти в манию, когда человек тратит огромные суммы на покупку экспонатов, забывая о последствиях.