Life: художники мультфильма «Жил-был пес» увековечили свои имена на скатерти стола

Советский мультфильм «Жил-был пес» несет в себе интересные тайны. Life рассказал о том, как художники оставили послание, которое оставалось незамеченным долгие годы.

Оно расположено на видном месте — на свадебном столе. В одной из значимых сцен мультфильма, когда волк, насытившись, говорит свою знаменитую фразу «Щас спою!», зритель видит стол, заставленный угощениями.

Однако немногие замечают кайму скатерти, которая кажется обычным декором на первый взгляд. На самом деле это не просто узор, а хитроумная подпись художников, которые решили увековечить свои имена в этом произведении.

В орнаменте скрыты фамилии художников-постановщиков Эдуарда Назарова и Аллы Гореевой. В те времена в СССР было принято сокращать титры для экономии пленки, содержащей серебро, что оставляло многих аниматоров без должного признания.

Тем не менее, творческая команда нашла способ оставить свой след, вписав свои фамилии прямо в декорации мультфильма. Это был их уникальный способ получить внимание, даже если это всего лишь маленькая пасхалка, которую заметят лишь самые внимательные зрители.