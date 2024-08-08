Life: эмоциональная и физическая дистанция в отношениях сигнализирует о надвигающейся измене

Даже самые крепкие союзы могут подвергаться риску измены. Какие признаки указывают на надвигающуюся проблему, рассказал Life .

Тревожный сигнал — эмоциональная и физическая дистанция. Она характеризуется редкими объятиями и отсутствием разговоров о чувствах. Откровенные беседы помогут вернуть утраченное тепло.

Еще один опасный знак — отказ от совместных планов. Данное отношение свидетельствует о том, что партнер больше не находит удовольствия в компании второй половинки. В таком случае необходимо постараться вернуть интерес к совместным мероприятиям.