Life: эмоциональная и физическая дистанция в отношениях сигнализирует о надвигающейся измене

Даже самые крепкие союзы могут подвергаться риску измены. Какие признаки указывают на надвигающуюся проблему, рассказал Life.

Тревожный сигнал — эмоциональная и физическая дистанция. Она характеризуется редкими объятиями и отсутствием разговоров о чувствах. Откровенные беседы помогут вернуть утраченное тепло.

Еще один опасный знак — отказ от совместных планов. Данное отношение свидетельствует о том, что партнер больше не находит удовольствия в компании второй половинки. В таком случае необходимо постараться вернуть интерес к совместным мероприятиям.

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