Life: дома «на ножках» возводили в СССР в целях экономии

В Москве и Петербурге можно встретить необычные постройки времен СССР, стоящие «на ножках». Такие конструкции возводили в целях экономии, сообщил Life.

Постройки домов на «ножках» отлично продувались воздухом, благодаря чему там не возникала плесень. Такие здания спокойно могли стоять десятки лет без необходимости ремонта.

Кроме того, подобные дома строили в СССР, учитывая модные направления. Тогда в советской архитектуре появился новый тренд на конструктивизм, и власти крупных городов необычными постройками пытались привлечь внимание.