Life: дети до 14 лет могут обратиться в органы опеки при трудной ситуации в семье

Современным подросткам необходимо понимание основ юридической грамотности. Как действовать ребенку до 14 лет, столкнувшемуся с серьезными проблемами в семье, рассказали юристы Дарья Ахтырко и Кирилл Гавриличев в беседе с Life .

«Сейчас дети становятся более грамотными. И они понимают, что если их жизнь в родительской семье подвергается опасности, то они сами могут взять и уйти куда-то типа детского дома или интерната. И такие случаи нередки», — рассказал один из экспертов.

Однако ребенок, не достигший 14-летия, не может самостоятельно обратиться в суд, а его интересы представляют родители. В случаях, когда члены семьи вредят ребенку, ему следует обратиться в органы опеки и попечительства.

Специалисты проведут проверку, оценят обстановку и определят следующие шаги. Речь может идти, например, о постановке на учет или лишении родительских прав.