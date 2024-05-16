Life: черная одежда добавляет человеку уверенности | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:32 Life: черная одежда добавляет человеку уверенности

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Определенная цветовая палитра вещей помогает чувствовать себя привлекательнее. Так, одежда черного цвета добавляет человеку уверенности, сообщил Life.

Классический черный костюм или платье всегда будут выглядеть стильно. Одежда синего цвета символизирует доверие и стабильность, она подчеркивает компетентность. Такие вещи идеально подойдут для деловой встречи.

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Одежда красного цвета поможет привлечь внимание и будет ассоциироваться с энергией, страстью и уверенностью.