Life: частые споры с окружающими создают плохое впечатление о личности

Иногда плохое впечатление, которое человек оставляет, обусловлено неочевидными моментами. Одним из них могут быть частые ссоры и конфликты с окружающими людьми, сообщил Life.

Также испортить первое впечатление способны частые публикации негативных или некорректных комментариев в соцсетях. Любая активность в Сети может оказать влияние на образ в реальной жизни.

Кроме того, отрицательное мнение о человеке создается в случае грубого обращения с официантами или невежливого отношения к другим людям в очереди.

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