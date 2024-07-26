Лидеры мусульман стран БРИКС подписали резолюцию по итогам встречи в Казани

Встреча духовных лидеров мусульман стран БРИКС прошла в Казани

Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: Пресс-служба ДУМ РФ

В Казни 26 июля состоялась встреча лидеров религиозных организаций стран БРИКС. Участники подписали резолюцию по итогам мероприятия.

Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: Пресс-служба ДУМ РФ
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Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: Пресс-служба ДУМ РФ
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Документ содержит важные заявления о многополярности мира, сохранении, популяризации и защите духовно-нравственных ценностей, неприятии исламом идей экстремизма и радикализма.

«Лидерам традиционных религий стран-участниц отведена большая роль в деле сохранения и преумножения диалога, гармоничного сосуществования и добрососедства представителей различных религий и народов», — следует из документа.

Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: Пресс-служба ДУМ РФ
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Пресс-служба ДУМ РФ
Фото: Пресс-служба ДУМ РФ
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Участники встречи поблагодарили руководство России, председательствующей в БРИКС, и пожелали успехов в проведении предстоящего саммита лидеров стран — участниц организации.

На встрече присутствовали председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда Халифа Мубарак Аз-Захири, иранский аятолла Али Реза Арафи, министр вакфов Усама Аль-Азхари, глава Китайской исламской ассоциации Хасан Фа Мин и другие.

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