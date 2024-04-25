Лидеров ответственного бизнеса наградили в Москве | 360°

Общество 25 апреля 2024, 20:25 Лидеров ответственного бизнеса наградили в Москве

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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшем 25 апреля в Московском международном доме музыки, состоялось торжественное вручение первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Премия была учреждена на основании поручения президента России Владимира Путина, данного по итогам предыдущего съезда РСПП. Тогда глава государства предложил особо отмечать крупные российские компании, соблюдающие принципы ответственного ведения бизнеса и раскрывающие информацию в отчетности об устойчивом развитии. Цель премии — содействие развитию ответственной деловой практики, повышение информационной открытости бизнеса, признание вклада компаний в общественное развитие. В организационный комитет вошли руководители органов государственной власти, бизнеса, общественных структур.

Для участия в премии 2024 года подали заявки 44 компании, их оценка проводилась в три этапа. В число финалистов по общей сумме набранных баллов вошли 14 компаний, которые стали лауреатами премии I, II и III степеней.

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«Специфика премии состоит в том, что в ее рамках лидеры бизнеса оценивались на основе комплексной программы по нескольким важным показателям – это экономические, экологические и социальные», – рассказал ведущий торжественной церемонии, телеведущий Эрнест Мацкявичюс. – Кроме того, в деятельности компании учитывался и вклад в решение общественно значимых задач, причем на примере конкретных корпоративных программ. Это компании, деловая практика которых опирается на принципы ответственного ведения бизнеса. Неслучайно выбран и символ премии — это символ Социальной хартии российского бизнеса. Собственно, хартия содержит эти принципы ответственного ведения бизнеса и разворачивает их в систему конкретных действий».

Вручать награды были приглашены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, первый зампред Госдумы Федерального собрания РФ Александр Жуков, министр экономического развития РФ Максим Решетников и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Одним из ярких лауреатов I степени первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» стала горно-металлургическая компания «Норникель». Оргкомитет высоко оценил ее усилия в области устойчивого развития и ответственной деловой практики.

«Мне очень приятно сегодня быть на этой сцене, потому что мы в «Норникеле» считаем социально-устойчивое развитие частью нашей ДНК. Именно поэтому в Норильске реализуется самая крупная экологическая программа в России — «Серная программа», реализуется проект по реновации города и многое другое. Надеюсь, что все, что нам удастся сделать в ближайшие десять лет, повлияет на стандарты социально-устойчивого развития в нашей стране и даст хорошие примеры и кейсы для всех, кто захочет последовать нашему примеру. Огромное спасибо всем, кто высоко оценил наши социально-экологические усилия», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, которая получала награду.

В заявки можно было включить до трех программ по разным направлениям (номинациям), и все три программы, представленные «Норникелем», были отмечены жюри. Это и программа социально-экономического развития муниципального образования Норильск до 2035 года в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», и стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности», и программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».