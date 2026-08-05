Лидерами по высоким оценкам на «Тотальном диктанте» стали филологи и лингвисты

Среди участников «Тотального диктанта» наибольшее число высоких баллов — у филологов и лингвистов, следом за ними идут айтишники и предприниматели. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба акции.

«Чаще всего оценки 4 и 5 за диктант получают филологи и лингвисты (77% высоких оценок в профессиональной группе), работники ИТ-сферы (69,5%), предприниматели (67,6%)», — заявили в пресс-службе.

Также высокие баллы у работников сферы искусства и творческих индустрий — 65,6%. По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, результат участников во многом определяется их образовательным уровнем.

По его словам, в IT-сфере резко возросла роль естественного языка — его использует искусственный интеллект, поэтому специалисты должны хорошо владеть им. Сегодня знание русского языка для программиста очень важно.

Ранее стало известно, что «Тотальный диктант» 2027 года пройдет 10 апреля.