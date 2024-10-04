Лидер цыган в Иловле при главе района сделал скандальное заявление о детских браках

Один из главарей цыганских семей в Волгоградской области сделал провокационное заявление о ранних браках на заседании совета по национальной политике в Иловле, в этот момент рядом находился глава района Иван Гель. Об этом сообщило издание V1.ru .

По данным журналистов, представитель диаспоры выразил мнение, что цыганские девочки до 14 лет обязаны выйти замуж.

Скандальные слова прозвучали на одном из собраний координационного совета, на котором глава района, учителя и представители диаспор подняли тему об образовании цыганских детей.

Как заявил Иван Гель, все дети, независимо от их национальности, должны закончить хотя бы девять классов, а лучше 11. В ответ на это один из представителей цыганской диаспоры заявил, что их девочкам в 13 лет уже не до школы.

«Тринадцать лет, она уже должна быть замужем. У нас 14 лет — 100% замужем», — сказал он.

Как отметили журналисты, чиновник почему-то не обратил внимание на слова мужчины. При этом в Семейном кодексе в России брачный возраст наступает с 18 лет. В некоторых случаях разрешают вступить в брак с 16, однако для этого должны быть «особые обстоятельства».