Лидер цыган в Иловле при главе района сделал скандальное заявление о детских браках
V1.ru: глава Иловли Гель не отреагировал на слова лидера цыгана о детских браках
Один из главарей цыганских семей в Волгоградской области сделал провокационное заявление о ранних браках на заседании совета по национальной политике в Иловле, в этот момент рядом находился глава района Иван Гель. Об этом сообщило издание V1.ru.
По данным журналистов, представитель диаспоры выразил мнение, что цыганские девочки до 14 лет обязаны выйти замуж.
Скандальные слова прозвучали на одном из собраний координационного совета, на котором глава района, учителя и представители диаспор подняли тему об образовании цыганских детей.
Как заявил Иван Гель, все дети, независимо от их национальности, должны закончить хотя бы девять классов, а лучше 11. В ответ на это один из представителей цыганской диаспоры заявил, что их девочкам в 13 лет уже не до школы.
«Тринадцать лет, она уже должна быть замужем. У нас 14 лет — 100% замужем», — сказал он.
Как отметили журналисты, чиновник почему-то не обратил внимание на слова мужчины. При этом в Семейном кодексе в России брачный возраст наступает с 18 лет. В некоторых случаях разрешают вступить в брак с 16, однако для этого должны быть «особые обстоятельства».