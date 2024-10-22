Лидер «Синих ведерок» Шкуматов: проект сокращения парковок у жилых домов не затрагивает существующие стоянки

В России планируют уменьшить число парковок возле жилых домов. Для этого разработали метод «гибкого нормирования машиномест». Проект затрагивает лишь стоянки возле новостроек, он не коснется действующих парковочных мест, заявил лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов в разговоре с «Ридусом» .

Соответствующий документ подготовят к декабрю 2025 года. По словам специалиста, инициатива мало задевает интересы автомобилистов. Разумный выбор необходимо совершать при покупке квартиры в новых домах. Если застройщики увидят, что спрос на жилье без парковки падает, они перестанут реализовывать такую программу, заключил эксперт.