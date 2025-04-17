Льготникам Нижегородской области выдали более 1100 путевок в санатории

В текущем году льготники Нижегородской области получили свыше 1100 путевок в санатории. Чтобы обеспечить льготные путевки, было заключено 28 госконтрактов с санаториями. Они предоставляют различные виды лечения. Путевку выдают бесплатно, но для этого нужны медицинские показания, написал сайт pravda-nn.ru .

Длительность лечения: 18 дней для взрослых, 21 — для детей и 24 дня — для людей с травмами спинного мозга. Проезд до санатория и лечебные процедуры входят в набор социальных услуг. Чтобы получить путевку, льготник должен не отказываться от соцпакета и подтвердить свое право на санаторно-курортное лечение.

Лечение нижегородцы проходят либо в местных санаториях, либо в учреждениях Ставропольского и Краснодарского края. Заявление можно подать через Госуслуги или в клиентских службах СФР.