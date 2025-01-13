LEVITA: занятия балетом для взрослых наиболее популярны в Москве и Ростове-на-Дону

Балетом для взрослых чаще всего занимаются учителя и работники сферы услуг. Об этом пишет сайт «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования LEVITA.

Самыми «балетными» городами России стали Москва, Ростов-на-Дону и Екатеринбург — именно здесь фиксируется наибольшее число занятий по балету в пересчете на одну студию. В топ-5 также вошли Уфа и Санкт-Петербург, далее следуют Чебоксары, Новосибирск, Ижевск.

Каждая пятая участница опроса мечтает заниматься балетом, примерно столько же уже посещают тренировки. Еще 16% опрошенных не знали о таком фитнес-направлении или не задумывались о нем, а 8% сообщили, что балет для взрослых им неинтересен.

Среди тех, кто хотел бы заниматься классической хореографией, 27% сомневаются в своих способностях, у 10% нет времени на спорт, ещё 8% отметили нехватку средств на абонемент, и столько же участниц сказали об отсутствии балетных студий в их городе. Около 2% респондентов не занимаются балетом из-за страха быть непонятыми близкими.