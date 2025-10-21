Level Group: современные дети легко расстаются с ненужными вещами и не любят захламление

По данным специалистов, для детей поколения альфа (родившихся после 2010 года) накопительство не характерно: более 26% легко расстаются с ненужными вещами. Каждый пятый ребенок (21%) часто просит родителей выбросить старые или сломанные предметы. При этом почти каждый пятый (18%) осознанно не любит захламление.

Однако эксперты отмечают, что у многих детей сохраняется сильная эмоциональная связь с вещами:

«Так, 28% родителей отметили, что их ребенок любит хранить вещи на память и с трудом с ними расстается. Еще 20% указали на ярко выраженную привязанность к определенным предметам», — добавили в компании.

Клинический психолог Дарья Новикова объяснила, что поколение X и миллениалы часто связывают вещи с чувством безопасности и стабильности. В то же время зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность — в опыте, а не в обладании.