Level Group: современные дети легко расстаются с ненужными вещами и не любят захламление
Аналитики Level Group изучили потребительские привычки россиян разных поколений и пришли к интересным выводам. С итогами исследования ознакомился сайт RT.
По данным специалистов, для детей поколения альфа (родившихся после 2010 года) накопительство не характерно: более 26% легко расстаются с ненужными вещами. Каждый пятый ребенок (21%) часто просит родителей выбросить старые или сломанные предметы. При этом почти каждый пятый (18%) осознанно не любит захламление.
Однако эксперты отмечают, что у многих детей сохраняется сильная эмоциональная связь с вещами:
«Так, 28% родителей отметили, что их ребенок любит хранить вещи на память и с трудом с ними расстается. Еще 20% указали на ярко выраженную привязанность к определенным предметам», — добавили в компании.
Клинический психолог Дарья Новикова объяснила, что поколение X и миллениалы часто связывают вещи с чувством безопасности и стабильности. В то же время зумеры и альфа выросли в цифровом мире, где ценность — в опыте, а не в обладании.