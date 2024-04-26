Level Group: почти каждый второй зумер готов потратить на квартиру от 12 до 15 млн рублей | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:31 Level Group: почти каждый второй зумер готов потратить на квартиру от 12 до 15 млн рублей

Читать 360 в

Аналитики компании Level Group во время исследования выяснили, что почти каждый второй зумер готов потратить на приобретение квартиры от 12 до 15 миллионов рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Опрошенные отметили, что в приобретенном жилье им важна эстетика: красивый вид из окна и дизайнерский интерьер. Еще 14% респондентов рассматривают квартиры стоимостью не более 12 миллионов рублей, а 11% — от 15 до 20 миллионов рублей.

Реклама

Каждый пятый зумер не готов тратить на недвижимость более шести миллионов рублей, говорится в исследовании.