Level Group: почти каждый второй взрослый признался, что с детьми устает в период каникул сильнее, чем в рабочие дни

Каникулы, которые должны быть временем отдыха, часто становятся для родителей периодом повышенной усталости. Исследование девелопера Level Group показало, что почти каждый второй взрослый (48%) признается, что с детьми устает сильнее, чем в рабочие дни. Из них 15% испытывают сильное истощение к концу каникул, а еще 33% говорят о заметной физической и эмоциональной нагрузке, написали «Известия» .

При этом 43% опрошенных находят баланс между отдыхом и заботой о детях, а 9% воспринимают каникулы как возможность для восстановления.

Основными причинами усталости становятся изменения привычного ритма жизни и возросшая бытовая нагрузка. Так, 33% родителей отмечают увеличение количества домашних дел, 29% устают от необходимости постоянно придумывать ребенку занятия, а 25% сталкиваются с нехваткой личного пространства.

Эксперты онлайн-школы для детей и подростков Skysmart считают, что главная ошибка родителей — пытаться занять ребенка круглосуточно и брать всю организацию на себя. «Когда у ребенка и родителя нет понятного расписания и плана на день, нагрузка на взрослого резко возрастает», — отмечают они.

Оптимальным решением становится заранее продуманное чередование отдыха и полезной занятости. Рекомендуется использовать простую модель планирования: первую половину дня посвятить образовательной активности, днем предусмотреть прогулку или занятия, а вечер оставить для спокойного семейного досуга.