Level Group: игнорирование возможного расширения штата — одна из самых частых ошибок при обустройстве офисов
Экономия на переговорных и игнорирование возможного расширения штата стали частыми ошибками при обустройстве офисов. Об этом со ссылкой на опрос компании Level Group сообщило ИА НСН.
Директор по коммерческой недвижимости девелопера Александра Захарова отметила, что бизнес нередко пытается вместить максимум рабочих мест в ущерб пространствам для встреч. В итоге 42% сотрудников хотя бы раз в неделю не могут найти свободную переговорную, а 37% вынуждены регулярно звонить прямо за рабочим столом.
К распространенным просчетам также относятся непродуманные маршруты: 31% опрошенных считают свое место чересчур шумным или проходным, а еще 34% испытывают дискомфорт из-за разговоров коллег и постоянного движения. Наиболее дорогой ошибкой эксперты назвали проектирование офиса строго под текущее число сотрудников без запаса на рост бизнеса.