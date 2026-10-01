Level Group: игнорирование возможного расширения штата — одна из самых частых ошибок при обустройстве офисов

Экономия на переговорных и игнорирование возможного расширения штата стали частыми ошибками при обустройстве офисов. Об этом со ссылкой на опрос компании Level Group сообщило ИА НСН .

Директор по коммерческой недвижимости девелопера Александра Захарова отметила, что бизнес нередко пытается вместить максимум рабочих мест в ущерб пространствам для встреч. В итоге 42% сотрудников хотя бы раз в неделю не могут найти свободную переговорную, а 37% вынуждены регулярно звонить прямо за рабочим столом.

К распространенным просчетам также относятся непродуманные маршруты: 31% опрошенных считают свое место чересчур шумным или проходным, а еще 34% испытывают дискомфорт из-за разговоров коллег и постоянного движения. Наиболее дорогой ошибкой эксперты назвали проектирование офиса строго под текущее число сотрудников без запаса на рост бизнеса.