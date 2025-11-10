Level Group: больше половины молодых сотрудников не хотят работать на заводе из-за устаревших условий труда

Согласно исследованию hh.ru и Level Group, молодежь не стремится работать на заводах из-за неудобной транспортной доступности и устаревших условий труда. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Опрос показал, что 54% молодых людей считают главной причиной отказа от работы на заводе плохое транспортное сообщение и устаревшие условия труда. Еще 48% отметили проблемы с экологией и оборудование, не отвечающее современным требованиям.

Среди других причин — отсутствие зон отдыха и качественного питания в столовых (33%), ощущение изоляции от цивилизации (25%). Также распространены стереотипы о низких зарплатах, некомпетентных руководителях и нарушениях безопасности.

Чтобы сделать работу на заводе привлекательной для молодежи, необходимо создать комфортные условия: обеспечить чистоту и порядок, построить современные здания с естественным светом и высокими потолками, организовать качественное питание и зеленые зоны. Молодежь также ценит визуальную привлекательность и ИИ-помощников.