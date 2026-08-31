Level Group: более трети россиян заявили, что им сложно сосредоточиться на работе после отпуска

Каждый третий житель России (33%) испытывает трудности с концентрацией внимания в первые дни после возвращения из отпуска. Такие данные получила девелоперская компания Level Group, опросив более двух тысяч граждан.

Согласно исследованию, большинству сотрудников требуется совсем немного времени для адаптации: 68% возвращаются к привычному темпу за один-два дня, еще четверти нужна около недели. При этом только 40% готовы сразу включиться в работу на полную мощность, тогда как 45% предпочитают входить в курс дел постепенно.

Несмотря на быструю адаптацию, самочувствие многих оставляет желать лучшего. На снижение концентрации пожаловались треть опрошенных, каждый четвертый столкнулся с нарушением сна, а 13% — с эмоциональным дискомфортом.

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Мороз назвала это нормальной реакцией организма на резкий переход от расслабленного режима к обилию задач. Эксперт посоветовала не требовать от себя максимальной эффективности в первый день и сохранять в графике спорт или хобби.

Сами сотрудники видят решение проблемы в поддержке со стороны компаний. Более половины респондентов (53%) заявили, что им помог бы гибкий график в первые две недели, а 40% хотели бы видеть в офисе зону тишины или место для разминки. Главным рабочим инструментом для входа в ритм россияне назвали списки дел и расстановку приоритетов.