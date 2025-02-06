Level Group: 65% россиянок страдают синдромом Плюшкина

Две трети женщин (65%) и три четверти мужчин (76%) не спешат расставаться с вещами, которые уже давно не используются. Основная причина такой склонности к накопительству заключается в том, что людям просто жаль выбрасывать старые предметы. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования компании Level Group.

По данным аналитиков, 28% россиян оставляют ненужные вещи из-за нехватки времени на их сортировку и утилизацию. Еще 16% верят, что когда-нибудь эти предметы могут снова понадобиться. Только 13% сразу избавляются от лишних вещей.

Чаще всего хлам хранится в гардеробных, кладовых и других местах квартиры — такой ответ дали 66% опрошенных. Еще 15% используют для данных целей балконы, 11% — дачные участки, 4% — гаражи.