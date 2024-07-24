Level Group: 54% россиян убеждены в необходимости услуг консьержа

Более 54% россиян признались, что в жилых комплексах необходимо предусматривать услуги консьержа. Многие даже предпочитают консьержей видеокамерам, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования Level Group.

Каждый пятый опрошенный считает, что услуги такого работника сегодня способны заменить «умный» дом. Около 36% соотечественников заявили, что консьерж просто необходим для безопасности.

При этом 46% россиян не видят необходимости в его услугах и считают, что это лишняя трата общедомового бюджета.