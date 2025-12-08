Level Group: 46% опрошенных россиян планируют потратить на зимние развлечения 10 тысяч рублей

Исследование Level Group показало, что 46% жителей России намерены уложиться в 10 тысяч рублей на зимние развлечения. Экономию многие объясняют предстоящим ремонтом, первоначальным взносом по ипотеке и увеличением семейных расходов, сообщило РИАМО .

Около 31% респондентов признались, что планирует провести праздники дома, чтобы сократить затраты. Однако есть и те, кто не собирается экономить: 24% опрошенных готовы потратить от 10 до 20 тысяч рублей, а 21% — от 20 до 30 тысяч рублей. Каждый десятый респондент планирует потратить более 30 тысяч рублей на новогодние развлечения.

Таже стало известно, что 34% россиян хотят провести новогоднюю ночь в кругу семьи, 16% — в компании друзей в ресторане или ночном клубе, добавил «ФедералПресс».