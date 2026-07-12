Лето в Москве! Чем заняться в выходные? Подборка 360.ru
В рамках проекта «Лето в Москве» в столице появляются новые точки притяжения. Так, в знаковых локациях города «Роснефть» открыла два павильона с интерактивами.
Первый находится прямо в центре столицы — у парка искусств «Музеон». В ярком двухэтажном здании с летней террасой посетители могут принять участие в различных играх: классиках, прыжках через скакалку, «крестиках-ноликах» и конкурсах.
Специально для жителей и гостей столицы на площадках работают маскоты.
С пушистыми героями можно обниматься, они очень тактильные и дружелюбные. Тем, кто проголодался, советуем заглянуть в кафе, где можно попробовать хот-доги, ароматный кофе и авторские безалкогольные коктейли.
Вторая точка находится у Воробьевых гор. Даже с приходом осени, когда проект «Лето в Москве» закончится, павильоны продолжат работать. Посетить их можно до конца сентября.