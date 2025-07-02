Летняя жара ненадолго охватит Нижний Новгород

Сейчас в Нижнем Новгороде воздух не прогревается выше +17 градусов, однако уже скоро город ощутит настоящее тепло. В пятницу, 4 июля, столбики термометров будут показывать +27 градусов. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».
По информации синоптиков, наслаждаться солнечной погодой придется недолго — дожди помешают ее стойкости, поэтому уже в субботу, 5 июля, температура вновь снизится до +20 градусов.
Следующая волна теплой погоды ожидается в Нижнем Новгороде во вторник, 8 июля. Воздух прогреется до +25 градусов, несмотря на кратковременные осадки. Летнее тепло продержится в городе как минимум до 11 июля.
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