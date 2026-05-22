Летняя жара и грозы ожидаются в выходные в Ростовской области

В Ростовской области предстоящие выходные будут по-настоящему летними. По данным Северо-Кавказского УГМС, 23 и 24 мая на большей части региона прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы, сообщил сайт rostovgazeta.ru

В субботу, 23 мая, ночью температура составит +15…+20 °C, при прояснениях до +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов, а на юге и востоке области — до +33 градусов. Ветер восточной четверти 6–11 м/с, при грозах порывы до 15–18 м/с.

В воскресенье, 24 мая, характер погоды сохранится: снова ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура немного понизится: днем будет +21…+26 градусов, в отдельных муниципалитетах — до +32 градусов.

В Ростове-на-Дону в субботу осадков не ожидается, ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов. В воскресенье ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 , градусов возможен кратковременный дождь с грозой.