Летняя погода вернется в Москву на этой неделе

Теплая погода, которая будет соответствовать летним значениям, вернется в Москву уже на этой неделе. Дневная температура в столице приблизится к отметке +25 градусов, рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, кратковременный период, когда погоду будет определять тыловая холодная часть циклона, продлится до среды. Столбики термометров покажут +22 градуса, ночи ожидаются прохладные.

Однако постепенно атмосферное давление будет повышаться, благодаря чему к середине недели днем в Москве будет тепло и без осадков, отметила Позднякова.

«Вы с ума посходили?». ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС, чем грозят эти удары

Ездил ради бэд-трипов. Посетительница центра в Перу — о подозреваемом в убийстве россиянки

Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

Фейк: ВСУ захватили стратегический ядерный объект в Курской области

Не стоит удивляться «возрождению» нацизма в Европе. Он никуда не исчезал

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте