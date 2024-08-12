Летняя погода вернется в Москву на этой неделе

Теплая погода, которая будет соответствовать летним значениям, вернется в Москву уже на этой неделе. Дневная температура в столице приблизится к отметке +25 градусов, рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, кратковременный период, когда погоду будет определять тыловая холодная часть циклона, продлится до среды. Столбики термометров покажут +22 градуса, ночи ожидаются прохладные.

Однако постепенно атмосферное давление будет повышаться, благодаря чему к середине недели днем в Москве будет тепло и без осадков, отметила Позднякова.