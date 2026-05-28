Летняя оздоровительная кампания стартовала в Рязанской области

В среду, 27 мая, в Рязанской области началась летняя оздоровительная кампания, в рамках которой более 30,5 тысячи детей смогут отдохнуть в почти 400 учреждениях. Среди них — 14 загородных лагерей, 317 с дневным пребыванием и 65 лагерей труда и отдыха, сообщил сайт «ФедералПресс» .

В этом сезоне запланированы 256 профильных смен, включая спортивные, творческие и патриотические. Также будут организованы мероприятия с участием лекторов общества «Знание» и ветеранов СВО.

Семьи, купившие путевки самостоятельно, могут получить компенсацию в размере 1021 рубль в сутки. Ожидается, что 1650 детей отправятся на Черноморское побережье для оздоровления.