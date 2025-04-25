Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева откроется в Суздале в конце июня

С 29 июня по 5 июля Суздаль станет столицей классической музыки. Летний фестиваль Дениса Мацуева соберет на площадках под открытым небом лучшие оркестры страны, мировых звезд академической сцены и молодых исполнителей, чьи имена уже звучат на крупнейших конкурсах.

Перед зрителями выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Госоркестр России имени Светланова под управлением Александра Сладковского и другие коллективы.

На сцену также выйдут Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и лауреаты престижных конкурсов.

Концерты пройдут в уникальных локациях, среди которых Спасо-Евфимиев монастырь и Суздальский кремль. Для любителей камерной музыки и джаза будет действовать площадка в «Зарядье» с видом на реку Каменку.

Зрители смогут выбрать традиционные места в партере или устроиться на пледах и креслах-мешках, что позволит ощутить атмосферу музыкального пикника.

Фестиваль продолжает традиции школы «Новые имена», которая более 30 лет открывает таланты. В этом году ее юные участники впервые выйдут на большую сцену.

«Наш фестиваль в течение недели — это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. Это уникальные выступления фантастических музыкантов в живой атмосфере потрясающего города-музея Суздаля под открытым небом», — отметил художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.

Проект поддерживают Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив.

Билеты на фестиваль доступны на Яндекс Афише. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.