Летний график движения электричек введут в Крыму с 31 мая

Власти Крыма введут новый летний график движения электропоездов. Он продлится с 31 мая до 30 сентября. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей министерства транспорта республики.
Новое расписание улучшит транспортную доступность популярных курортов и повысит пропускную способность линий в летний сезон.
«Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка», — отметили в ведомстве.
Минтранс добавил, что эти маршруты позволят снизить нагрузку с автобусных перевозок, а также повысят комфорт пассажиров.
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