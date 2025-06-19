Летчик Попов указал на зависимость введения «Ковра» от расположения ПВО

Военный летчик России, генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов подробно рассказал о сигнале «Ковер», который применяется в авиации в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, специальный режим включается при обнаружении подозрительных объектов или нарушении воздушных границ. После активации сигнала все самолеты обязаны немедленно покинуть зону или произвести посадку.

«Введение „Ковра“ зависит от расположения системы ПВО. Нельзя представить, что только один комплекс охраняет небо: „Панцирь“ на нижних высотах прикрывает, также „Бук-M3“ защищает, где-то работают С-300 или С-400, а у них расстояние до удара 300-400 километров», — отметил Попов.

Как пояснил летчик, решения о закрытии воздушного пространства принимаются исходя из конфигурации ПВО и вероятности угрозы.