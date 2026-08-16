Летчик объяснил сложность побега экипажа Ил-76 из Кандагара

Побег российского экипажа Ил-76 из Кандагара после года в плену у талибов потребовал от летчиков настоящего таланта пилотирования из-за смертельного риска. Об этом 360.ru заявил военный летчик, летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

Командир экипажа Владимир Шарпатов рассказывал, что вместе с товарищами уходил от возможного преследования на предельно малой высоте — около 50-70 метров, что в условиях горной местности очень сложно.

«Над горами само по себе сложное пилотирование. Помимо того, что есть неровная поверхность, вершины, пилотировать и уходить при невидимости радаров и даже самолета очень сложно», — заявл Заболотский.

По словам военного летчика, в таких условиях от экипажа требовались не только профессиональные навыки, но и особое чувство машины. Именно мастерство позволило Ил-76 уйти от возможного преследования и благополучно покинуть Афганистан.

Как российский экипаж оказался в плену у талибов в Кандагаре и сбежал после года заключения — в материале 360.ru к 30-летию этого события.