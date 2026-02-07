Летчик Артемьев положительно отреагировал на открытый набор кандидатов в космонавты

Специалист признался, что относится к инициативе положительно и видит в ней перспективу обновления кадрового состава отечественной космической отрасли.

«Любому человеку можно подготовиться, который у нас в стране живет, учится и работает. Если вы ходили в российский садик, ходили в российскую школу, занимались спортом — ну, там, хотя бы зарядку делали, а если в секцию ходили — это же вообще хорошо», — отметил Артемьев.

По его словам, отбор ведется непрерывно, а соответствующее объявление дает шанс услышать новость широкому кругу слушателей.