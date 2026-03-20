Леса Тюменской области могут оказаться в зоне повышенного риска весной 2026 года

Эксперты предупреждают, что сочетание сухой подстилки, ветра и человеческой активности создает напряженный сценарий пожароопасного сезона в Тюменской области. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

Подготовка к летнему пожароопасному сезону в регионе идет полным ходом: обновляются минерализованные полосы, проверяется техника, формируются патрули и задействуются дроны для раннего обнаружения очагов. При этом главная угроза, как отмечают специалисты, формируется не только природными факторами.

Климатолог и эксперт по природным пожарам Алексей Рудаков отметил, что если весна окажется сухой и ветреной, уже в апреле — начале мая леса могут оказаться крайне уязвимыми. Но решающим фактором остается человеческий. Специалист уточняет, что ранний старт сезона, нехватка влаги в почве и массовые выезды на природу способны создать серьезный риск крупных возгораний даже при полной готовности региональных служб.