Лес на площади более 14 тысяч гектаров восстановят в Нижегородской области

Власти Нижегородской области планируют восстановить лес на площади 14 442 гектара. Все мероприятия по созданию и воспроизводству лесов проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на правительство региона.

В ведомстве уточнили, что на площади 4,3 тысячи гектаров леса будут созданы путем искусственного лесовосстановления. Кроме того, запланирован агротехнический уход за лесными культурами на площади почти 25 тысяч гектаров.

По итогам сезона заготовки лесосеменного сырья его общий объем составил 30,5 тонны, из которых 3,5 тонны были собраны с объектов лесного семеноводства. В результате переработки планируется получить более 280 килограммов семян, 30 килограммов из них будут обладать улучшенными наследственными свойствами. После переработки все семена будут направлены на выращивание посадочного материала для новых лесов.