Lenta.ru: в Москве ведущие свадеб зарабатывают от 40 до 50 тысяч рублей за мероприятие

Издание Lenta.ru выяснило, что за одну свадьбу в Москве ведущие в среднем зарабатывают от 40 до 50 тысяч рублей. По словам ведущей Елизаветы, цены в основном регулируют они сами с коллегами.

«Есть закономерность: летом больше заказов, люди чаще делают свадьбы. Летом дороже, не в сезон дешевле», — рассказала собеседница издания.

Девушка призналась, что когда она только начинала работать ведущей, ей платили около пяти тысяч рублей. С тех пор ее заработок заметно вырос, поэтому работать за прежнюю сумму она бы уже не стала.

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