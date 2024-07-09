Lenta.ru: в Москве ведущие свадеб зарабатывают от 40 до 50 тысяч рублей за мероприятие
Издание Lenta.ru выяснило, что за одну свадьбу в Москве ведущие в среднем зарабатывают от 40 до 50 тысяч рублей. По словам ведущей Елизаветы, цены в основном регулируют они сами с коллегами.
«Есть закономерность: летом больше заказов, люди чаще делают свадьбы. Летом дороже, не в сезон дешевле», — рассказала собеседница издания.
Девушка призналась, что когда она только начинала работать ведущей, ей платили около пяти тысяч рублей. С тех пор ее заработок заметно вырос, поэтому работать за прежнюю сумму она бы уже не стала.
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