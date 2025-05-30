Lenta.ru сообщила о смерти сына медика НИИ Склифосовского, обвиненной в мошенничестве

Трагическая новость пришла из семьи врача НИИ Склифосовского Ирины Осиповой, ранее обвиненной в мошенничестве. Ее сын был найден мертвым. Об этом сообщили источники, близкие к семье, написала Lenta.ru .

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», тело молодого человека обнаружили возле дома. В настоящее время проводится проверка.

Заведующая терапевтическим отделением Ирина Осипова была обвинена в использовании поддельного сертификата о повышении квалификации. Это позволило ей получить значительную прибавку к зарплате. Дело было передано в прокуратуру.

Осипова утверждает, что стала жертвой мошенников, получив сертификат через поддельный сайт. Она пыталась обратиться в полицию, но реакции не последовало.

По словам женщины, уголовное дело против нее — это давление со стороны руководства больницы, недовольного ее принципиальностью. Она известна борьбой за права коллег.

Ее сын, как отмечают источники, тяжело переживал ситуацию. Он также получал угрозы.

В Департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что вопрос с сертификатом является предметом гражданско-правовых отношений между сотрудником и работодателем.