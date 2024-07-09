Lenta.ru: свадебные ведущие рассказали, как однажды родители сорвали торжество у детей

Свадебные организаторы Николай и Елизавета поделились опытом о самых неудачных моментах на свадьбах, когда гости устраивают конфликты. Об этом рассказала Lenta.ru .

Николай рассказал, что не всегда родители одобряют выбор своих детей в партнtрах. Он часто задаtт вопрос матерям женихов о первом впечатлении от будущей невестки.

По словам ведущего, в ответ можно услышать разное. Некоторые отвечают, что приняли девушку как родную дочь. Другие многозначительно молчат.

Кроме того, однажды был случай, когда родители молодых устроили скандал прямо посреди свадьбы. Торжество было испорчено.