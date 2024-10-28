Lenta.ru: пользователи Сети обсуждают, кто стоит за скандальным видео на украинском языке с Зеленским-зомби
Пользователи Сети активно обсуждают новое анонимное видео на украинском языке. В центре сюжета — зомби-образ Владимира Зеленского, сообщила Lenta.ru.
На кадрах показана обычная украинская семья, которую политик, гниющий заживо, гипнотизирует при выступлении на телевидении. В это время сына супругов насильно забираются сотрудники ТЦК.
Создатель скандального проекта пожелал остаться неизвестным. Само же видео всего за несколько дней распространилось в российском и украинском сегментах Telegram. Только в каналах данной платформы ролик набрал более семи миллионов просмотров и тысячи комментариев. К обсуждению даже присоединились западные журналисты и блогеры.
Стоить отметить, что качество изображения, звука и актерская игра говорит о том, что данный ролик был снят с помощью профессиональной техники и смонтирован профессионалами.
Ранее в Сети выходили видеоматериалы, которые затрагивали аналогичные темы и были выполнены в похожей стилистике.
Источник Lenta.ru на телеканале на условиях анонимности подтвердил, что написанием сюжетов, съемками и монтажом видеороликов занималась команда RT.