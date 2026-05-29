Lenta.ru подготовила спецпроект в память о землетрясении в Нефтегорске

В четверг, 28 мая, исполнился 31 год с момента разрушительного землетрясения на Сахалине, которое стерло с лица земли поселок Нефтегорск. Издание Lenta.ru выпустило специальный проект, посвященный этой трагедии.

Ровно в 01:04 в ночь на 28 мая 1995 года землетрясение магнитудой 7,6 за 17 секунд разрушило Нефтегорск. Из-за масштабов разрушений его не стали восстанавливать. Семнадцать крупноблочных домов не выдержали удара стихии и полностью обрушились. Погибло 2040 человек из 3197 жителей. Экономический ущерб составил примерно два триллиона неденоминированных рублей.

Для проекта Lenta.ru фотограф Марина Балакина встретилась с очевидцами и людьми, потерявшими близких. Те трагические 17 секунд навсегда изменили их жизни.